Nuevo Roces lleva al Ayuntamiento su pasacalles más reivindicativo

Al calor del Antroxu y con música, los vecinos de Nuevo Roces han trasladado a la alcaldesa sus principales demandas. Tiraron de ingenio y originalidad para pedir mejoras en el barrio. Accesos, un consultorio médico o un colegio. Residentes que han creado, en estas fechas de diversión y reivindicación, una ciudad autónoma a imagen y semejanza de Ceuta y Melilla, con bandera y moneda propias. Ana González reitera su compromiso y señala que ya se están produciendo avances.

Los vecinos han creado un himno inspirado en el 'Te quiero más', de Fórmula Abierta, para presentar sus exigencias: «Tenemos un barrio joven que es lo más / Tenemos muchas cosas pero queremos más / ¡Oh, sí, juntos se puede conseguir! / Mi mente da vueltas buscando pa aparcar / Por más que buscamos no se puede inventar / ¡Oh, no, qué voy a hacer si no hay! / Queremos una farmacia, un banco y un consultorio / Y ya no se puede aguantar más / Más, queremos mucho más / un colegio, un cine y hasta universidad / Queremos mucho más / y juntos lo podremos disfrutar / Por eso, más, queremos mucho más / Un estanco con primitiva es total».

La regidora recibió a los antroxados en el salón de recepciones del consistorio donde hubo tiempo para hermanamientos, la comedia y los disfraces. Hubo uno de rotonda, que también es una de las reclamaciones de los vecinos de Nuevo Roces, para mejorar la seguridad vial en la zona.