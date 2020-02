Málaga tardaría más de 70 años en atender la demanda de pisos al ritmo de construcción de VPO

Las necesidades de viviendas asequibles en la ciudad de Málaga contrasta con una realidad: la escasa vivienda protegida que se construye. De hecho, en los últimos tres años la media de adjudicación de pisos de VPO ha sido de 115 anualmente. A este ritmo harían falta más de siete décadas para atender la demanda de techo si sólo tuviéramos en cuenta las inscripciones activas en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida del ayuntamiento de Málaga, que ascienden a 8.425 personas, según los últimos datos recogidos por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.

En este cálculo, elaborado a partir de este registro, no se contempla la posible entrada de nuevas familias demandantes de vivienda o el hecho de que "muchas personas que no pueden acudir al mercado libre desconocen esta opción del registro y por eso no se inscriben", indica el profesor de la facultad de Trabajo Social de la Universidad de Málaga Rafael Arredondo, que indica que "al ritmo que va la adjudicación nos situamos en unos parámetros kafkianos".

El mayor grupo de demandantes de un piso protegido en la ciudad son personas con discapacidad (1.572), seguidos de familias monoparentales (1.496) y de familias numerosas (643). En total, las inscripciones ascienden a 17.793, aunque de ellas, aparecen como caducadas 8.326 por no haber renovado la petición y otras 1.042 salen de la lista al haber resultado adjudicatarios de una VPO en los últimos años, de ellos 346 en los últimos tres ejercicios.