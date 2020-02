Marta Pascal deixarà el seu escó al Senat, però seguirà vinculada al PDeCAT

La senadora i excoordinadora del PDeCAT Marta Pascal ha anunciat avui que deixarà l'escó al Senat després del pròxim ple, encara que no es planteja per ara desvincular-se del partit.

En una entrevista a TV3, Pascal ha dit que no pot seguir "posant veu" al grup de JxCat al Senat després que les seves discrepàncies, l'"exercici de pluralitat" que ha fet els últims mesos, hagi "estat vist com una dissidència interna, com una minva interna ".

Per això, ha afirmat, ha decidit posar "punt i final" a la seva trajectòria al Senat després del ple de dos dies que se celebrarà demà i dimecres.

Pascal ha remarcat que pren aquesta decisió per voluntat pròpia i després de les converses que ha mantingut amb representants del partit.

Preguntada per si aquesta renúncia com a senadora implica també la seva desvinculació del PDeCAT, Pascal ha dit: "No ho tinc sobre la taula i m'agradaria no haver de fer-ho".

Sobre el debat de futur en el PDeCAT, ha dit que el partit ha d'exercir "el lideratge i la centralitat política i de cap manera ha de dissoldre", sinó que ha de "triar companys de viatge".

"Una opció és anar amb el món de la Crida, que representa la política de la confrontació, del bloqueig institucional, del simbolisme, que crec que és un simbolisme molt estèril, o anar del braç de gent que cregui que la política és prendre decisions i solucionar, tenir una certa paciència, no moure't de les teves ideals però saber que 10 a 0 no pots guanyar, i m'agradaria que el PDeCAT triés aquests companys de viatge", ha manifestat.

A través de Twitter, Pascal ha fet pública la carta de renúncia dirigida a qui va ser el seu número dos i avui és president del PDeCAT, David Bonvehí.

La senadora assegura que la seva renúncia és un "acte de lleialtat als seus valors i principis", allunyats des de fa temps de la posició de l'expresident català i líder de JxCat, Carles Puigdemont.

Pascal, que l'abril passat no va descartar la creació d'un nou partit i que ha col·laborat amb la plataforma El País de Demà sorgida a Poblet (Conca de Barberà), afirma que JxCat "no ha assumit el rol necessari com a actor polític que abordi formes de solucionar el conflicte entre Catalunya i Espanya".

Per a l'exdirigent de 'PDeCAT, JxCat ha quedat "presoner d'un simbolisme estèril i d'una retòrica molt estrident" que ha deixat les institucions "a la intempèrie".

També s'expressa en la carta la seva preocupació pel "clima d'intolerància i agressivitat" contra totes aquelles persones dins de l'espai postconvergent que no comparteixen determinades decisions.

En aquest sentit, lamenta que, en lloc de construir una proposta "àmplia que aspiri a representar molta gent", s'imposa a JxCat "la posició d'aquells que en nom d'una suposada coherència necessiten del bloqueig per poder mantenir les seves posicions de poder".

A més, Pascal no vol que els seus ideals "es mesurin en funció dels actes de desobediència i d'unilateralitat", perquè "no porten absolutament enlloc".

"Només crec en el pacte, les urnes, la negociació, l'amnistia, la paciència radical en la gestió dels temps, la defensa dels interessos dels catalans i un referèndum acordat per dirimir el nostre futur polític, la resta em sembla un soroll ensordidor i estèril", afegeix.