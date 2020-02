Unidad y fiscalidad especial frente al Brexit

La unidad de todos y sobre todo una fiscalidad especial para el Campo de Gibraltar, pueden ser ingredientes de la receta que el Campo de Gibraltar y en especial La Línea, necesitan para frenar unos efectos del Brexit que ya se dejan notar en nuestra comarca, con más de millón y medio de euros que han dejado de circular por la zona, como consecuencia de la devaluación de la libra. Son algunas de las conclusiones extraídas de la primera jornada sobre los 40 años de autonomía que Radio Algeciras organiza, esta semana, en los salones de Cajasur.

En la tarde de ayer, el exvicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios abogó por la declaración de La Línea y el Campo de Gibraltar como “área de prosperidad”, un término acuñado tras las últimas reuniones para paliar los efectos del Brexit. Un área de prosperidad que, desde luego el alcalde de La Línea, Juan Franco, no ve por ningún lado. Ambos dirigentes políticos polemizaron sobre las medidas especiales que necesita La Línea. Franco no entiende “por qué no puede hacer uso de los más de 8 millones de remanente de tesorería con los que cuenta, cuando su municipio tiene la necesidad imperiosa de crear empleo”. Jiménez Barrios lo achaca a una ley que está dispuesto a “reclamar que se cambie excepcionalmente para La Línea”. Y mientras, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce apeló a “la unidad de todos para luchar contra el Brexit”.

El presidente del Grupo Transfronterizo, Lorenzo Pérez Periáñez, insistió en que “la creación de una Zona Franca en La Línea y la fiscalidad especial para el Campo de Gibraltar es la llave de todo”.

Este martes, segunda jornada. A partir de las siete y en los salones de Cajasur, analizaremos “El Campo de Gibraltar, como motor económico de Andalucía”, con: Manuel Piedra, Presidente de la Comisión de Logística y Transporte de CEC; Lola Rodríguez, Secretaria general de CCOO en Cádiz; Carmen Castilla, Secretaria general de UGT en Andalucía y Carlos Fenoy, Presidente de la Cámara de Comercio Campo de Gibraltar.