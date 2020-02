Manu Molina se reencuentra con el Decano

Manu Molina, centrocampista de la Real Balompédica Linense, analizaba el duelo de este domingo a las 12.00 horas donde el equipo blanquinegro se medirá al Recreativo de Huelva después de dos encuentros consecutivos a domicilio. 'Estamos con ganas de volver a casa, jugar ante nuestra afición y poder demostrar lo que estamos demostrando estos últimos partidos', expresaba el onubense que espera que la plantilla haga bueno el punto sumado en Marbella para hacerlo bueno ante el Decano del fútbol español.

'Necesitábamos eso, no encajar gol y jugar así en el campo del líder donde sacamos un buen punto dando la cara y tuvimos mucha solidez en defensa que era nuestro objetivo', afirmaba el medio después de un partido solvente como el disputado el pasado fin de semana en el Lorenzo Cuevas y donde volvió la regularidad a una Balona que a pesar de los cambios en el once volvió a demostrar mucha solidez. 'Cualquiera puede jugar, el míster está pudiendo cerrar los ojos, elegir un once y que dé la cara, y eso es positivo para todos', declaraba Molina que ve muy enchufado a sus compañeros en este tramo decisivo de temporada.

El jugador volverá a medirse a su equipo de toda la vida, un Recre que parece que tras la llegada de Claudio Barragán empieza a salir de la quema. 'Cada vez que puedo lo sigo por la tele, estaban pecando de que no sacaban los partidos por pequeños detalles y eso le ha costado mucho a nivel de entrenador y que ha costado la salida de Monteagudo'. 'Esperemos dar la cara ante un gran equipo, un club histórico, yo lo conozco perfectamente y podamos sacar tres puntos para poder seguir mirando hacia arriba', añadió.