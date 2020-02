El PSPV acusa a Barcala de boicotear 'intencionadamente' las mociones que intentan llevar al Pleno de Alicante

El Grupo Municipal Socialista ha presentado una queja ante el Síndic de Greuges para denunciar el bloqueo que, según él, sufren por parte del alcalde Luis Barcala a la presentación de mociones por parte de la oposición en los Plenos municipales. Denuncian que el primer edil, como presidente del Pleno, modifica "a voluntad" las mociones que presentan los socialistas en declaraciones institucionales, que no son de obligado cumplimiento. Por eso, sospechan que detrás de este movimiento hay "razones políticas".

El portavoz socialista, Paco Sanguino, ha explicado que, para la sesión de este mes de febrero, el próximo jueves 27, han presentado cinco mociones "en tiempo y forma" a las que se les contestó que serían consideradas como ruegos o declaraciones institucionales. Los socialistas volvieron a pedir que se tramitaran como mociones, porque consideran que son atribuciones del pleno, "sin obtener respuesta".

Además, según Sanguino, en la junta de portavoces del pasado lunes, se les ha vuelto a contestar que no puede presentarse como mociones y que constarán en el Pleno de esta semana como declaraciones institucionales, "algo que los socialistas no han presentado, ni firmado", lamenta. Por eso, van a presentar además un recurso de reposición, para que se les devuelva a sus iniciativas la naturaleza de moción, antes de estudiar "otro tipo de acciones legales".

Sospechan que es una manera de actuar "intencionada" y en función de que el bipartito pueda "cumplir o no" con las mociones que "son de obligado cumplimiento, y no así los ruegos o preguntas". Recuerda Sanguino que PP y Ciudadanos "están en minoría" y solamente recogen aquellas que saben que pueden cumplir.

El portavoz Sanguino señala que las cinco mociones en cuestión, corresponden a "necesidades vecinales" del interés de los alicantinos. No entiende que no se puedan elevar a Pleno, mientras "se aprueban declaraciones institucionales en apoyo a sentencias de otros territorios que solo responden a intereses partidistas o a asuntos que deben tratarse en el Congreso de los Diputados o les Corts Valencianes".

Por su parte, el alcalde Luis Barcala, ha insistido este martes en que no es él, sino el secretario general del pleno, quien modifica la naturaleza de las mociones. Insiste Barcala en que éste ya les ha explicado a los socialistas que las mociones "están mal hechas y que no se pueden tramitar los temas que pretenden como tales, porque no son competencia del Pleno" y ha lamentado "la ignorancia" de los socialistas. Están en su derecho de acudir a las instituciones que quieran, dice Barcala, que también recomienda a los socialistas que comprueben si el Síndic de Greuges es competente en este tema, porque "a lo mejor, tampoco lo han mirado".

Para Barcala, todo es "falta de conocimiento e ignorancia" y por eso recomienda a los socialistas que "se dejen de buscar titulares y trabajen".