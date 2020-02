Leonisa Ull: "El partido siempre gana"

Leonisa Ull confía en que en un par de semanas quede superada la crisis interna de la agrupación local socialista. La que ha sido su presidenta en esta última etapa, en declaraciones a Radio Aranda Cadena SER, asegura que la gestora formada para marcar el proceso de elección de una nueva comisión ejecutiva, presidida por David Jurado, secretario de organización provincial, y de la que forman parte los alcaldes de La Horra y Fuentespina, Jesús Javier Asenjo y María José Mato, cuenta ya con el visto bueno de Ferraz, y esta misma semana tiene previsto reunirse para señalar la fecha de la asamblea extraordinaria, que será en la primera quincena de marzo.

De esa asamblea, mediante votación secreta, tendrá que salir esa cúpula comarcal que haga borrón y cuenta nueva. Ull está convencida de que esta crisis quedará como una anécdota más de la trayectoria de un partido que con su implacable maquinaria ha podido superar a lo largo de las décadas muchas adversidades. “El partido se defiende siempre, el partido siempre gana, porque es muy fuerte y porque tiene unos estatutos y una maquinaria que cuando la pone en función no la para nadie, así que ya veremos hasta dónde vamos a llegar”, dice Ull, que advierte, en cualquier caso, que el proceso no tiene marcha atrás: el tiempo de dialogar ya ha pasado y ahora toca que se presenten las candidaturas que quieran o puedan aspirar a llevar las riendas del partido y que los militantes voten.

Respecto a ese diálogo, insiste Ull que es precisamente lo que ha echado en falta de Mar Alcalde, a la que califica de “soberbia” y “altanera”, de la que dice que tuvo su oportunidad de marcar diferencias en la gestión del partido si no le gustaba cómo había estado funcionando hasta asumir ella el liderazgo. “El ser humano no puede convivir y trabajar sin hablar y las concejalas nuevas que habían entrado tenían que enterarse, aprender, conocer y necesitaban mucha información, pero sin soberbia y esa persona yo no conocía que fuese tan altanera y soberbia, porque si yo en algo la ofendí, si a ella no le gustaba como yo concebía el partido, la política, en todo momento pudo marcar diferencias y yo creo que podrá mentir todo lo que quiera, que ya lo ha hecho y mucho, pero sabes que cuando se tiene a la humanidad enfrente es muy raro y no puede ser que todo el mundo sea tonto o te tenga manía, y en esas estamos, pero yo creo que antes de lo previsto se va a resolver ya y arreglar”, añade Leonisa Ull, que reconoce que este episodio le ha causado mucha decepción, pero ahora se encuentra repuesta y con ganas de recuperar el control.