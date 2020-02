L'IVC presenta 'Libració' de Lluïsa Cunillé dins del cicle 'Els dijous al Principal...'

El cicle ‘Els dijous al Principal...’, que desenvolupa l’Institut Valencià de Cultura a Castelló amb l’objectiu de donar a conéixer els nous valor de la dramatúrgia de Castelló, porta a l’escenari del Teatre Principal l’obra ‘Libració’ de Lluïsa Cunillé. L’espectacle tindrà lloc dijous 27 de febrer a les 20 hores.

Es tracta d’una coproducció de les companyies valencianes Companyia Hongaresa de Teatre i La Zafirina, dirigida per Lola López i interpretada per Mafalda Bellido i Blanca Martínez. La peça ‘Libració’ va rebre els Premis Crítica al millor text, direcció i interpretació en la seua estrena a la Sala Beckett de Barcelona l’any 1994.

En 2019 se celebraren 25 anys d’aquelles primeres representacions i la històrica Companyia Hongaresa de Teatre i la jove companyia La Zafirina ho celebren amb la reposició d’aquesta obra tan valorada en la dramatúrgia contemporània i que no s’ha tornat a representar des de la seua estrena.

L’obra ens presenta la trobada conjuntural i repetida de dues dones procedents de mons diferents, soles en un parc, a mitjanit, una trobada que es repeteix amb l’única presència de la lluna com a testimoni, i un objecte simbòlic: un balancí que altera el seu moviment cada nit, a les dotze, tal com fa la relació de les dues dones, que oscil·la com una balança que les dues lluiten per equilibrar.

Com és habitual, els personatges de Cunillé no tenen nom, i són moltes vegades arquetips de situacions comunes a molts de nosaltres, situades en uns espais indeterminats, indefinits i un temps intemporal, abstracte també que ens parlen del nostre món, de la nostra manera de viure.

Podeu accedir a la venda d’entrades en l’enllaç següent: https://ivc.gva.es/val/ivc-val/libracio-lluisa-cunille-val