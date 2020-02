Los números del coronavirus

En estos tiempos de la hiperinformación, las epidemias de enfermedades, como la de coronavirus, se propagan más en las ondas y en las imágenes que en los contagios reales.

A fecha de hoy, el último recuento de afectados en todo el mundo no llega a las 80.000 personas, unas 77.000 en China y unas 2.600 en el resto del mundo. O sea que, hoy, el coronavirus es una enfermedad que afecta a 80.000 personas de los 7.776 millones que componen la Humanidad. Y la tasa de mortalidad no está llegando al 10%, es decir, que afecta hoy, no sé si mañana, a 1 de cada 100.000 y, con las condiciones sanitarias chinas, la mortalidad es de 1 entre cada millón de personas.

Frente a eso, el año pasado murieron en el mundo más de 150.000 personas por malaria, todos ellos en países pobres y nosotros ni nos enteramos. Y más de 200.000 en accidentes de tráfico, de los que 1.100 fueron en España, y casi 100 de violencia de género.

Sin embargo, el coronavirus está provocando una caída de las Bolsas asiáticas de más del 8% y de más del 1% en Europa y Estados Unidos. Y hay gente que vaticina el desencadenamiento de una recesión en Europa por el enfriamiento que esto va a provocar en la economía china y por los casos que se han detectado en Italia. Peor aún, hay quien ya avanza una caída significativa de nuestro PIB porque el turismo, nuestra principal industria, se va a ver resentido este verano.

Y, posiblemente, sea cierto. Pero ¿no estamos ampliándolo todo? ¿No estamos contagiándonos más del miedo que del virus?

No seré yo el que quite importancia a este problema sanitario, pero creo que deberíamos tener mucho cuidado también con el miedo que propagamos.

Un miedo que está creciendo a la velocidad de internet.