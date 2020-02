La Xunta no mediará por la titularidad de la Terraza entre Concello de Sada y actuales propietarios

La Xunta de Galicia no intervendrá en la disputa abierta entre el Concello de Sada y los propietarios de la Terraza al respecto de quién debe ostentar la titularidad de este inmueble. Desde la Dirección Xeral de Patrimonio aseguran que ese debate queda fuera de las competencias de la adminstración autonómica.

Tanto La Terraza como el Parque do Pasatempo de Betanzos han sido recientemente declarados Bien de Interés Cultural y si bien en el caso del monumento betanceiro los trabajos administrativos para su rehabilitación están encaminados, no sucede lo mismo en el caso de la Terraza. Con la declaración de BIC estos dos elementos adquieren un nivel de protección que lleva parejo el estudio en detalle de las principales deficiencias y su subsanación. En ambos casos debe ser la propiedad quien se encargue del mantenimiento. Con todo, las actuaciones que se planteen deben consensuarse con Patrimonio, así como los fondos para el proyecto a desarrollar, sin plazos por ahora.

Mari Carmen Martínez, directora xeral de patrimonio, en declaraciones a Radio Coruña Cadena Ser: "É certo que o sistema de protección e conservación ten que levar consigo unha aportación económica. A propietaria non é a Xunta de Galicia senón que son a entidade local, no caso do Pasatempo; ou no caso de Sada a través dunha concesión".

Sobre otra disputa abierta al respecto del nivel de proteccion de un BIC, las antiguas murallas de A Coruña en la Maestranza, asegura la Directora Xeral que es el concello quien debe garantizar la protección de las mismas ante posibles desarrollos urbanísticos que puedan afectar a la estrucutra.

2008 fue el último año en que un monumento de la comarca coruñesa fue declarado Bien de Interés Cultural: el Pazo de Meirás. Ya entonces los dos BIC que recientemente han adquirido ese título, el Parque do Pasatempo en Betanzos y la Terraza de Sada, esperaban por una tramitación que ahora arranca en una nueva fase.