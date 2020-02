El Ayuntamiento de Jaén descarta la cesión de tributos a la Diputación

El Ayuntamiento de Jaén descarta por el momento la cesión de la recaudación de tributos a la Diputación Provincial. Recordamos que a finales de junio, durante una reunión del entonces flamante Alcalde de Jaén y el presidente de la Diputación, Millán y Reyes, el Consistorio de la capital planteó la posibilidad de que el ente provincial se encargara del servicio de Recaudación tras el gobierno del PP en la ciudad, cuando prescribieron alrededor de 6.000 multas por el vacío en la gestión de esta área. Por ello, el Ayuntamiento de Jaén dejó de ingresar en esta época alrededor de 6 millones de euros.

Sobre esta posibilidad hablaban, ocho meses después, los dos protagonistas. Ahora mismo no está en la mente del Ayuntamiento de Jaén, según el alcalde Julio Millán, ceder la recaudación al ente provincial. "Ahora mismo, por el análisis que estamos determinando con el área de hacienda y el resto de compañeros, no determinan la idoneidad de llevar a cabo una cesión por nuestra parte. Yo sé que existe disposición por parte de la Diputación para apoyar y auxiliar siempre que sea necesario. La gestión que se está llevando a cabo ahora mismo y los informes que nos remiten nos hacen ver que no lo requiere", decía Millán este martes.

Algo que confirmaba también el presidente de la Diputación Francisco Reyes, quién aseguraba además que la colaboración entre ambas administraciones se ha intensificado en los últimos meses gracias a una mejor disposición municipal. Asegura Reyes que la Diputación ha tenido siempre la mano tendida al Ayuntamiento.

"Lo hicimos en su día cuando tuvimos que poner el centro de recogida de residuos sólidos urbanos a disposición del Ayuntamiento porque el suyo fue clausurado por medidas judiciales. Hemos ido colaborando y es verdad que en los últimos meses esa colaboración se ha ido intensificando, porque ha habido disposición desde el Ayuntamiento de Jaén", expresaba Francisco Reyes.