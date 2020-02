Inversión, desde Diputación, 150000 euros para la Depuradora de Aguas Residuales

Acuerdo entre Ayuntamiento de Jódar, empresa Aguas de Jódar y Diputación Provincial de Jaén, para poner en servicio total la Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), la Diputación, a través del área de Servicios Municipales, aportará una subvención de 150.000 €uros.

En la reunión, en el despacho de la alcaldía, estaban presentes la alcaldesa, acompañada de los técnicos municipales, aparejador y técnico de medio ambiente, por la empresa Aguas de Jódar, el gerente y un miembro del Consejo de Administración en representación de la parte privada, AQUALIA, y por la Diputación, el Diputado responsable del área de Servicios Municipales con técnicos del área.

La alcaldesa, M.ª Teresa García, explicaba que el objetivo era “…Darle solución al problema que llevamos teniendo varios años, que tenemos enquistado, como es el de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)… Ahí hubo una subvención, se gastó un dinero, hicieron una obra mal hecha… Desnivel total, no se han podido depurar las aguas… Desde la Diputación se nos han puesto 150.000 euros, encima de la mesa, para, de una vez por todas, erradicar ese problema que tiene Jódar. Se van a depurar, por fin las aguas residuales… Llevamos tapando agujeros que otros nos dejaron…”.

El diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, reiteraba las dificultades encontradas con la EDAR, que no ha llegado, en ningún momento, a reciclar la totalidad de las aguas residuales del municipio, por lo que, además, el ayuntamiento está siendo sancionado, “… Jódar tiene un problema muy serio con la depuradora, ‘Gracias’ a la obra que, en su día, hicieron los equipos de gobierno de Izquierda Unida y Partido Popular. Vino a Jódar muchísimo dinero, se hicieron las tuberías, pero, luego, pusieron la depuradora a un nivel superior, con lo que las tuberías no sirvieron para nada. Problema, que las administraciones que pusieron dinero, no te lo vuelven a dar. Así que hay que buscar vías alternativas. Por eso me he desplazado a visitar a la alcaldesa, con los máximos responsables técnicos de la Diputación Provincial, personas más que experimentadas, para que nos echen una mano… Hemos puesto planteamientos encima de la mesa. Planteamientos que van a solucionar este problema, que van a comenzar con una obra, inmediata, por un importe de 150.000 euros, para mejorar, se trata de unas instalaciones, totalmente, desactualizadas, para hacerlas más eficientes, energéticamente, se instalaran, entre otras cosas, placas solares, para que no haya un recibo de la luz, que encarezca el servicio. A partir de ahí, nos hemos repartido el trabajo (Empresa, ayuntamiento y diputación), para hacer los colectores y solucionar este serio problema de Jódar… No es, solo, un problema de la obra, el hecho de que no se depuren esas aguas residuales, supone una sanción, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que está pagando el ayuntamiento… La primera actuación se va a ejecutar en unos tres meses, paralelamente, se van a desarrollar otros proyectos complementarios, desde Diputación Provincial, también con alguna aportación de PER (PFEA), así se ha comprometido la alcaldesa, en caso de que fuera necesario…”.

Acceso a la EDAR de Jódar, por el camino de Los Picones / Antonio Plaza

Noticias falsas sobre derecho de uso de las aguas residuales

Hidalgo negaba las que considera noticias falsas e interesadas, por parte del presidente de la comunidad de regantes que se beneficia de esas aguas, “… Más que la comunidad de regantes, el responsable, es absolutamente falso que el ayuntamiento pretenda quitarle las aguas a ninguna comunidad, eso es un auténtico disparate. Primero que no hay voluntad de este ayuntamiento, así lo manifiesta la alcaldesa y yo también lo hice cuando era alcalde. Es absurdo pensar, que un ayuntamiento vaya a perjudicar a un colectivo de vecinos, a una comunidad de regantes. Más absurdo, si lo pensamos, que es un derecho legal que tienen, y como derecho legal que tienen, ni se lo puede tocar un ayuntamiento, ni, absolutamente, nadie… Que esta comunidad de regantes se adhiere a las obras, y aprovecha la situación, también será una ventaja para ellos… Lo que no es de recibo, no es admisible, es que el representante de esa comunidad esté mintiendo, descaradamente, desde hace tiempo, culpando al ayuntamiento de que le quiere quitar esa agua. Me parece que es momento de reflexionar, momento de no seguir haciendo daño a una comunidad relevante y al ayuntamiento… La decisión está tomada y esas obras se van a ejecutar…”.

Usurpación terrenos municipales

Aprovechábamos la ocasión para preguntarle por el expediente abierto y aprobado por unanimidad de todos los miembros del pleno municipal, en su momento, en noviembre de 2017, precisamente al presidente de la comunidad, Salvador Muñoz Mengíbar, por la usurpación de unos terrenos municipales, en el paraje ‘Entrecerros’, con roturación de monte e instalación de unos depósitos de agua, “… Este ayuntamiento es, enormemente, respetuoso con los plazos… Es una situación de la que se informó a Medio Ambiente, es un expediente administrativo que sigue su curso, con los plazos de la administración, pero, si le puedo decir, implacable. Son terrenos municipales, que tienen que volver al ayuntamiento… Ahí hay poca interpretación, un terreno municipal que se le quita a un pueblo, solo hay que devolverlo. Que los trámites son lentos, pero implacables. Pero, no solo eso, aparte de esa cuestión, hubo una roturación de atochas (Monte público), hubo un delito medioambiental, por el cual también está actuando la Junta de Andalucía y hubo, también, una construcción ilegal, no lo olvidemos, la instalación de unos depósitos, con el objeto de regar de manera irregular, precisamente, con aguas residuales de esa comunidad…”.