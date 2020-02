Roma veduta

Acabo de llegar de Roma, donde su Santidad se ha interesado vivamente por la república legionaria. Por si se produjera el milagro me he postulado de cardenal primado, pero ha dicho que no me ve, que me faltan latines y algo de fe. Y que lo primero tendría arreglo, pero para lo segundo no hay Dios.

Me he quedado un poco de bajona, para qué negarlo porque ya había encargado el hábito, que lo mismo vale para un día en el orgullo que para misa de doce en San Isidoro, y ahora no encuentro el rumbo. Todos cabalgamos contradicciones como en Hawái cabalgan olas de 10 metros. Un servidor tiene esa concepción hípica de la vida muy arraigada.

Viene todo esto a cuento porque cabe que en lo de la república legionaria también estemos construyendo un templo de paradojas sin fin, incluso que se estén mezclando dogmas diversos y hasta heréticos en el mismo cáliz. Ver a los apóstoles de la desolación agarrados a la pancarta es sólo una de ellas.

Es un suponer que el espíritu del carnaval ya habitaba entre nosotros en la madre de todas las manifestaciones, y de ahí ese travestismo loco de los Silvanes, Majos y Tudancas que luego remiten a sus concejales la amenaza y el chantaje por vía postal para que digan no a las mociones por la autonomía cazurra. Cosas de guajes y de pesebres,que diría mi tío Lucio.

Lo que parece fuera de toda duda, tanto humana como divina, es que esta Iglesia de la Yunta tiene a los fieles legionarios en cueros desde hace varios concilios, y que aquí el invierno es largo y duro. Así que no se hace fácil la tarea de tiritar y aplaudir en un mismo gesto. Salvo si la cálida leche de la ubre te reconforta cada día, claro.