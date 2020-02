El decreto de escolarización de la Junta de Andalucía no repercutirá en Linares

El nuevo decreto de escolarización no tendrá repercusión en Linares. Según Asadipre, el colectivo que aglutina a los directores y directoras de centros públicos de la provincia, los principios que recoge la nueva normativa ya se aplica en esta ciudad, es decir, que ya hay centros públicos y concertados por cada área, quedando garantizado el argumento de la Consejería de Educación sobre “libre elección de centro”. De este modo, no se prevé modificación en cuanto a los puntos asignados por zonas para optar a los colegios desde el 1 de marzo, en el proceso de escolarización. “En linares no debe haber cambio porque ya se cumplen los requisitos del Decreto. Están establecidos desde hace mucho tiempo y en todas las zonas hay diversidad de centros. Eso se articuló en 2010”, Jesús Armijo, presidente de Asadipre y director del Colegio Los Marqueses.

Sin embargo, el Decreto no es aprobado por este colectivo ya que consideran que “se avanza hacia el modelo de zona única, práctica en la que estamos en contra porque ahonda en un modelo más sesgado”. La baja natalidad es un factor al que municipios como Linares se enfrenta. De nuevo se prevé que el censo de nuevos alumnos sea menor para el curso 2020/21, “El ahondar en estas áreas de influencia en momentos de baja natalidad puede hacer que se llegue a una dispersión de matriculas y posteriormente eliminación de alguna línea, que siempre afecta en las públicas. Parece que posiblemente haya recortes en la provincia. Ya de propuesta hay recortes o condiciones de matrícula de alumnado que no sabemos si llegarán a ese número. Cuando acabe la escolarización puede haber recortes a nivel regional, provincial o local”.

Por otro lado, la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza en Jaén (FSIE-JAÉN) consideran “de muy poco calado” este Decreto ya que “afectan a escasas zonas de escolarización andaluzas y además se da un paso atrás en la definición de demanda social, al supeditar ésta a la planificación de la Administración educativa”.

Añade FSIE que “aparte de las zonas educativas, existe otro motivo que dificulta realmente el acceso de los alumnos en igualdad de condiciones a un centro concertado y FSIE ha demandado (sin resultados hasta ahora) que se acabe ya con la discriminación que existe en las ayudas para transporte público, comedor y aula matinal, que actualmente sólo pueden solicitarse si el hijo está escolarizado en un centro público”.