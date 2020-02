Piden solución a las familias realojadas en las viviendas prefabricadas de San Fernando

Las ocho familias que a día de hoy aún se encuentra instaladas en las viviendas prefabricadas junto a San Fernando exigen al Ayuntamiento de Lorca una solución a su situación.Piden que se les busque fórmulas de realojo para encontrar una vivienda digna, ya que aseguran que estos habitáculos se encuentran en pésimas condiciones después de nueve años transcurridos tras los terremotos de 2011, cuando se instalaron para acoger a los damnificados.

"Lo único que pretendemos es que la gente sepa cómo estamos. No queremos que nos den nada, queremos acceder a una vivienda y pagar como cualquier ciudadana", ha señalado uno de estos vecinos, Pedro Moreno, quien ha señalado que son también unos quince menores de edad los que viven en esta zona.

En su día llegaron a instalarse doce de estas casas, de las que cuatro ya se han desmontado una vez que se concluyó la reconstrucción del barrio de San Fernando y parte de los vecinos ahí alojados pudieron regresar a sus viviendas.

Sobre este tema, la concejala de Servicios Sociales, María Dolores Chumillas, ha explicado que "en su mayoría, son familias que se encontraban ocupando viviendas en el barrio de San Fernando, no siendo propietarios de las mismas y, en algunos casos, siendo expropiados por no poder acreditar titularidad o no acogerse a la reconstrucción"

Chumillas Martínez ha detallado que “tres de las familias, vivían y está acreditado en San Fernando pero en una misma vivienda junto a sus padres por lo que no se trataría de unidades familiares que residieran en viviendas independientes y otra de ellas carece, incluso, de acreditación con padrón de su residencia en el barrio de San Fernando siendo la fecha de empadronamiento noviembre de 2011".

La Concejal de Servicios Sociales ha destacado que "la mayoría de familias allí alojadas desempeñan trabajos remunerados y, además, son atendidas por la Concejalía de Servicios Sociales cuando acuden con demanda en el caso que así la precisen".

María Dolores Chumillas ha adelantado que "los técnicos municipales se encuentran trabajando para el establecimiento de unos criterios igualitarios para poder solicitar el acceso a una de las viviendas municipales disponibles en el barrio de San Fernando y, por supuesto, estas familias podrán concurrir una vez sea redactado el pliego de condiciones y las cumplan".