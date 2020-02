Primera concesión de Ayuso a Vox: Recortar las subvenciones públicas

El Gobierno regional quiere que el próximo jueves 5 de marzo se debata en el pleno de la Asamblea de Madrid la que será su primera ley desde que comenzó la legislatura: el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, que contempla deducciones de impuestos para los jóvenes que soliciten un préstamo para adquirir una vivienda o estudiar un máster y para aquellos que tengan que cuidar de personas dependientes, deducciones que beneficiarán, según la previsión del Ejecutivo madrileño al 0,45% de los ciudadanos que viven en Madrid.

El Gobierno madrileño no se ha tirado a la piscina hasta saber que había agua, es decir, no han activado el debate de su Ley de rebajas fiscales hasta tener la certeza de que cuentan con el apoyo de Vox. Ese acuerdo no está cerrado, pero “hay bastantes mimbres para llegar a un acuerdo y aprobar esa ley de rebajas fiscales”, admite el portavoz del PP, Alfonso Serrano.

Ayuso telefoneó a Monasterio

Isabel Díaz Ayuso necesita el apoyo de Vox que ya amenazó con tumbar esa Ley a través de una enmienda a totalidad con devolución al gobierno. Vox está dispuesta dar marcha atrás, pero a cambio exige un recorte de 16.4 millones en las subvenciones que reparte la Comunidad de Madrid – es el importe equivalente al dinero que dejará de ingresar el Gobierno madrileño, a través de esas deducciones fiscales-. “El Gobierno parece que está dispuesto a ceder en el recorte de esas subvenciones”, dice la portavoz del partido ultraderechista. Rocío Monasterio también ha confirmado que anoche recibió una llamada de la presidenta madrileña, Isabel Diaz Ayuso, para acercar posturas.

Dispuestos a meter la tijera

El Gobierno madrileño está dispuesto a culminar la primera concesión a VOX. Según confirman a la SER desde la Consejería de Hacienda, el departamento de Lasquetty está estudiando dónde ejecutarán esa “reducción del gasto en materia de subvenciones”. En los próximos días entregarán a Rocío Monasterio un listado cerrado con todas las subvenciones que van a eliminar para que Vox decida si da su apoyo.

Ciudadanos, socio de gobierno de Isabel Díaz Ayuso, no confirma si están a favor de ese recorte, tan solo dice que “están apostando por una política de contención del gasto que permita seguir bajando impuestos y será el gobierno el que decida cómo garantiza esa bajada sin afectar a la calidad de los servicios públicos”, dice Ignacio Aguado. Todavía más ambiguo ha sido el portavoz naranja, César Zafra que, por un lado, admite que “hay subvenciones que se pueden estudiar”, y por otro, añade que “si la señora Monasterio piensa que vamos a recortar eso no va a ocurrir”.

Críticas de la izquierda

Para el Partido Socialista esta Ley es un parche porque “lo que necesitan los madrileños no es una rebaja fiscal, sino tener sus propios presupuestos”, se queja Ángel Gabilondo que también cuestiona que ahora el PP esté dispuesto a eliminar las subvenciones que ellos mismo aprobaron: “¿esas subvenciones se dieron mal? ¿no se aprobaron en sus propios presupuestos? ¿no eran necesarias? Si se retiran ahora ¿ya no lo son?”, se pregunta le portavoz socialista.

En Más Madrid creen que la concesión del Gobierno madrileño a Vox demuestra que “Isabel Diaz Ayuso está secuestrada por VOX”, apunta Pablo Perpinya, que tacha de “obsceno” el nuevo “regalo a los ricos”. Para Podemos son unas deducciones “absurdas” porque el gobierno quiere ejecutar una rebaja fiscal sin conocer los ingresos del estado, los mismo que le impide tener presupuestos.