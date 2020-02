El PP quiere modificar la ley para desalojar en un plazo de 12 horas las viviendas ocupadas ilegalmente

El portavoz parlamentario, Joaquín Segado ha señalado que "existe un creciente problema de ocupación de viviendas que pone en peligro la convivencia, la seguridad y la propiedad privada"

La iniciativa del PP, que ya ha sido registrada en la Asamblea regional, tiene como objetivo, ha dicho Segado, que se garantice el derecho de propiedad, la seguridad de las personas y bienes, y la convivencia social.

El PP regional recuerda que el número de ocupaciones ilegales de vivienda ha crecido en España un 58% en los últimos años, y la Región no es ajena a este problema, especialmente porque hay mucha segunda residencia de personas que son de fuera de la región.

Entre las medidas, los populares piden acortar los plazos judiciales para hacer efectivos los desalojos, reforzar las penas asociadas a los delitos de usurpación que pasarán de multa a privación de libertad e introducir de forma específica en la reforma de la figura de las mafias de ocupación.

Segado ha dejado claro que las reformas legales propuestas "no regula los desahucios hipotecarios no arrendaticios no tiene nada que ver con la protección de las personas en situación de emergencia social".