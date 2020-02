López Miras hace un llamamiento a la tranquilidad y a la calma pese a la expansión del coronavirus

El presidente ha hecho un llamamiento a la tranquilidad y a la calma ante los casos sospechosos de coronavirus y por la expansión del virus en Italia, y ha pedido confiar en el sistema sanitario y mantener las mismas medidas de prevención que se toman con la gripe común: lavarse las manos a menudo, extremar la higiene y no estar en contacto con personas enfermas.

Por otra parte, el presidente se ha comprometido a conseguir "en un plazo breve" el préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para la regeneración del Mar Menor si el Ministerio de Hacienda da su autorización, que es imprescindible para solicitarlo.

Miras ha asegurado que el BEI comunicó a finales de 2019 por escrito su "disposición" a conceder ese crédito, y ha desmentido que el préstamo no esté "pre concedido" como afirma el PSOE, al que acusa de no ponerse al lado de los intereses de la región cuando el Gobierno central toma decisiones que la perjudican.

Preguntado también por la manifestación prevista para este sábado de colectivos favorables al denominado "pin parental", Miras ha asegurado que su gobierno se siente "alejado de esa polémica" y de cualquier posicionamiento "polarizado" y extremista, puesto que las autorizaciones familiares están únicamente orientadas a garantizar la libertad de los padres.

El Gobierno no tiene conocimiento de si la manifestación incluye algún manifiesto o declaración, por lo que no han decidido si se sumarán, pero ha insistido en que no participará de ninguna "polémica extrema".