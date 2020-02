UGT confía en revalidar su mayoría en las elecciones sindicales a la Función Pública de la Junta

El sindicato UGT confía en revalidar su mayoría en las próximas elecciones a la Función Pública que se celebrarán el próximo 5 de marzo, actualmente en los 8 sectores que concurren a estas elecciones cuentan en Palencia con 168 delegados frente a los 135 de CCOO y los 78 de CSIF. Igualmente culpan a la Junta de haber roto unilateralmente las neogociaciones para la recuperación de la jornada de 35 horas.

Cuestiones como que la Junta cumpla con su promesa de recuperar la joranda de 35 horas, la movilidad de los funcionarios con un concurso permanente, la apertura de más convocatorias de oferta pública de empleo que está provocando que existan numerosas vacantes que no se cubren, la mejora de la carrera profesional, la aplicación del contrato relevo al 50% en personal laboral que no se está respetando, evitar privatizar los servicios públicos o la negociación del convenio colectivo son alguno de los asuntos pendientes tras la celebración de las elecciones sindicales por lo que confían en mantener sus buenos resultados. Recuerdan a la Junta que son ellos los que no han cumplido con los funcionarios y han roto de forma unilateral sus promesas. Están cansados de ser señalados como los culpables de una situación cuya única resposable es la propia Junta.