Chus Tarro: "No existe un sitio donde guardar a todos los gatos callejeros que pueden ser dados en adopción"

Actualmente no existen datos concretos de cuántos gatos hay en Navarra, ya que no están censado. Control de colonias en el que trabajan Desde la asociación Katukaleko trabajan en 20 colonias distribuidas por todo Pamplona, y se quejan de que no existe un lugar adecuado donde depositar aquellos gatos urbanos, que por ejemplo, podrían ser adoptados, o estén enfermos.

"No existe un sitio donde guardar a todos esos animales que pueden ser dados en adopción. Estamos viendo muy buena sintonía del Ayuntamiento hacia nosotros y parece ser que están en disposición y en el Ayuntamiento hay disposición de buscar un lugar que sería un santuario para llevar a estos gatos. Hay gatos que se pueden soltar pero otros que tienen que estar en algún sitio de por vida, porque están enfermos", apunta Chus Tarro, de Katukaleko.

En el resto de la comunidad, la protectora de animales de Navarra es la encargada de trabajar con los ayuntamientos y aplicar el método CES, cuando así se recomiende. Ramón Castro explica que "se trata de contar el número que haya, cogerlos, estirilizarlos y volverlos a soltar con un control de vacunación, microchip, pero siempre haciendo un saneamiento de los gatos de esas colonias".

En el caso de la adopción son las propias asociaciones quienes valoran la idoneidad o no de las familias interesadas, e insisten en que no son ningún foco de transmisión de enfermedades.