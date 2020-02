Gol en Las Gaunas: 'No hay suerte que valga'

Centésimo sexagésimo Gol en Las Gaunas que llega con una nueva victoria para la Unión Deportiva Logroñés. La decimoséptima del campeonato. Triunfo en Las Gaunas ante Osasuna Promesas para seguir constatando que la Unión Deportiva Logroñés es el equipo a batir del Grupo 2 y nadie logra vencer al conjunto de Sergio Rodríguez, que suma, ojo, 15 semanas sin perder, quince jornadas sin conocer la derrota, en una racha que no ha soportado ni tan siquiera el Real Madrid, que esta semana perdió en Valencia ante el Levante.

Y esta comparación viene a cuento porque nos permite poner en valor lo que está haciendo este equipo. Conviene mirar a los más grandes para que el común de los mortales, los que siguen un poco alejados del fútbol riojano, sean conscientes de lo que está haciendo el equipo que les representa. Porque creemos, que llevar diez puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, llevar 13 sobre el tercero, o quince puntos sobre cuarto y quinto clasificados, no es suficiente para reconocer el mérito de un equipo dispuesto a hacer historia.

Es verdad que no hubo brillantez, que no hubo buen juego, que no hubo florituras ni excesos. Pero el equipo supo interpretar a la perfección lo que se necesita para ganar por fin en Tudela. Trabajo defensivo, no cometer errores, intentar llegar al área rival y hacer gol a balón parado. Y así llegan a los 55 puntos, algo nunca antes conseguido a estas alturas de campeonato.

Es tremendo lo que está haciendo este equipo en la victoria que no cesa. Cuatro triunfos en cuatro partidos jugados en febrero, un febrero que se cierra habiendo dejado visto para sentencia el hecho de jugar en primavera un nuevo playoff de ascenso a Segunda. En marzo y abril será el momento de constatar que van a ganar la liga, y ya en mayo habrá que prepararlo todo muy bien para ir con todo en busca del ascenso desde la primera posición. Porque lo mejor, y conocemos al equipo, es que no se cansan de ganar y de demostrar que puede superar a todos sus rivales, porque no es normal la reacción que tuvo el domingo el equipo nada más encajar el gol del empate de Osasuna Promesas en el minuto 83. Se fue convencido a por la victoria y en la primera que tuvo acertó.

Veremos, en este Gol en Las Gaunas, si tiene la suerte a su favor o hay algo más detrás.