Mikel Uriz:"A partir de ahora cada partido es una guerra"

Tras el parón por las ventanas FIBA, el Gipuzkoa basket retoma la liga regular, con un apasionante último tercio de la Liga regular, con 12 partidos, seis en el Gasca y seis lejos de San Sebastián. El equipo de Marcelo Nicola llega bien colocado compartiendo el coliderato con el Vallolid, con con 17 victorias y cinco derrotas y con todas las opciones abiertas para luchar por el ansiado ascenso a la Acb.

Ahora llega la hora de la verdad, con un tramo de calendario muy exigente, tres partidos muy importantes, Melilla, en casa, Palma fuera y Breogán en el Gasca, que pueden definir sus opciones de cara a la lucha por el objetivo. Además, el equipo trasmite buenas sensacioens en juego y resutlados, con una racha positiva de cuatro partidos ganados incluyendo la conquista de la Copa Princesa en Valladolid.

Esta mañana en el Gasca ha atenido a los medios, el base Mikel uriz

Vuelta tras el parón: “ Nos ha venido para desconectar, y cargar pilas. Le hemos dado vueltas perfeccionar algunos sistemas y demás.En algunas de las últimas victorias no estuvimos del todo finos en ataque, así que mejorar esos detalles será importante. Basamos muchas veces nuestras victorias en la defensa, que es lo ideal, yo lo firmaba para todo la temporada; pero si además añadimos estar un poco mejor en ataque, será más difícil ganarnos”.

Último tercio de la competición regular. "“Ahora llega lo más bonito.Todo el mundo empuja y tenemos que apretar los dientes. Como equipo, si estamos intensos atrás como solemos, seguro que sacamos partidos y estamos arriba”.

Tres próximos partidos muy exigentes:"A partir de ahora cada partido es una guerra. Hay que salir muy intensos. El del domingo va a ser un partido muy duro porque Melilla es un rival muy sólido en defensa.Debemos ir mejorando en ataque y creo que si atrás estamos bien siempre vamos a tener opciones. Esperemos que la defensa y el ataque vayan de la mano”.

Buena ayuda de Xabi Oroz: “Está jugando con mucha confianza, a un nivel muy alto. Me alegro; todo el que sume y nos ayude a conseguir victorias, fantástico para todos. Yo desde le lesión no he terminado de alcanzar mi mejor ritmo. Estoy trabajando al máximo para lograrlo y ojalá que todos estemos a tope muy pronto para ese tramo final”.