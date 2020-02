UGT y CCOO convocan una manifestación en defensa de la industria en Torrelavega

UGT y CCOO han convocado una manifestación el viernes 6 de marzo en Torrelavega en defensa de la industria de Cantabria, un sector que vive una situación "caótica", y para reclamar unidad política y de todos los agentes sociales para lograr que tenga futuro en la región.



Estos sindicatos han decidido que esta movilización se produzca en Torrelavega porque la comarca del Besaya es una "de las más golpeadas" por la crisis industrial, y como ejemplo está el anuncio de cierre de Sniace.



La manifestación será por el centro de Torrelavega y comenzará a las 19.00 horas, según han explicado en una rueda de prensa los responsables de las federaciones de Industria de UGT y CCOO, Luis Diez y Daniel San Miguel, respectivamente.



Los representantes de UGT y CCOO han destacado la importancia de la industria, que supone un 21 % del PIB de la región, y han advertido del deterioro del sector por los Expedientes de Regulación de Empleo, el cierre y la deslocalización de empresas y la precarización de las condiciones laborales.



Prueba del peso de la industria en la comunidad es que, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), del último trimestre de 2019, el sector acumula 39.728 ocupados, de los que 38.540 son asalariados y el resto no asalariados.



Un 20 % tienen contrato temporal, lo que apunta a un aumento de la eventualidad que denuncian UGT y CCOO, que advierten de que las empresas intentan "abaratar el empleo" con subcontratas y condiciones más precarias.



La industria, según subrayan estas organizaciones sindicales, tiene un efecto tractor en el resto de la economía y genera un empleo que desde 2014 arrastra una importante temporalidad, que supera el 90 % de los contratos.



Por todo ello, y para que la industria esté "en el punto de mira" y sea una prioridad, UGT y CCOO impulsan esta manifestación, en la que esperan lograr "la unidad de todos" en defensa del sector.



El responsable de la Federación de Industria de CCOO, Daniel San Miguel, ha lamentado que la situación industrial se use como "arma arrojadiza" y electoral entre los partidos políticos y ha pedido unidad para lograr un futuro y pactar un modelo a largo plazo.



Los sindicatos quieren que se mire al frente, conscientes de los retos que tiene el sector, como la descarbonización y la digitalización, pero "con sentido común".



Y han advertido de que, si bien "las empresas no se pueden cerrar de la noche a la mañana", a la vez sus responsables deben dar los pasos para adaptarse a los nuevos requerimientos.



También quieren que se deroguen los aspectos más lesivos de la reforma laboral y que primen los convenios de sector frente a los de las empresas.



Luis Diez (UGT) ha reclamado que "no se espante a los inversores" y ha insistido en que hacer política industrial pensando solo a cuatro años "es un gran error".



Para esta manifestación de Torrelavega los convocantes quieren sumar a todos los partidos y agentes sociales, y no descartan impulsar más movilizaciones puntuales en las empresas que están atravesando dificultades.