Recogen 134 toneladas de ropa usada en la provincia de Segovia

Humana Fundación Pueblo para Pueblo, organización que desde 1987 promueve la protección del medio ambiente a través de la reutilización de textil y lleva a cabo programas de cooperación al desarrollo, ha recogido 134 toneladas de textil usado en la provincia de Segovia durante 2019 para darles una segunda vida a través de la reutilización o el reciclaje. Este registro representa un aumento del 7,7% respecto el año anterior (125 toneladas).

En 2019, los donantes depositaron la ropa, el calzado, los complementos y el textil de hogar que ya no utilizaban en los contenedores de color verde de la Fundación. El servicio de recogida selectiva de textil es gratuito en 30 municipios. Allí donde se ha registrado los mejores registros es:

· La Granja de San Ildefonso 16,7 toneladas

· Riaza 13,1 toneladas

· Palazuelos de Eresma 12 toneladas

· Cantalejo 11,8 toneladas

· Segovia 2,8 toneladas

Las toneladas recuperadas por Fundación Humana equivalen a 302.000 prendas cuya gestión implica un doble beneficio: el primero es medioambiental, porque reduce la generación de residuos y contribuye a la lucha contra el cambio climático. Un estudio de la Comisión Europea indica que por cada kilo de ropa recuperado y no incinerado se dejan de emitir 3,169 kg de CO 2 . La reutilización y el reciclaje de textil durante al año pasado representan un ahorro de 426 toneladas de CO 2 a la atmósfera.

El beneficio social consiste en la creación de puestos de trabajo inclusivos, estables y de calidad: Humana genera un empleo indefinido por cada 36.000 kg de textil recogido. Por otro lado, los recursos obtenidos se destinan a proyectos sociales: tras más de tres décadas de actividad, 2,5 millones de personas se han visto involucradas en los programas de desarrollo en los países del Sur de la mano de contrapartes o socios locales. Durante este período, la Fundación ha destinado más de 31 millones de euros para la formación de profesores de primaria, el impulso de la agricultura sostenible o la lucha contra el VIH/SIDA, entre otras acciones de cooperación.