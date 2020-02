Antonio Burgos: "Andalucía debe ser el contrapeso ante tantas reivindicaciones de otros territorios"

El nombramiento le ha llegado a Antonio Burgos “al fondo del alma”, según ha contado en el programa Hoy por Hoy Sevilla, sobre todo al enterarse de que Curro Romero era el otro Hijo Predilecto de Andalucía. Una figura a la que admira y conoce muy bien, no en vano, la biografía novelada que escribió del torero, ‘Curro Romero, la esencia’, fue todo un best-seller.

Dice Burgos “encontrarse abrumado ante tanto cariño, sobre todo de los compañeros de los medios y de los lectores y amigos”, lo que ha hecho que los teléfonos “echen humo de cariño y haya habido que llamar a los bomberos del alma”.

Antonio Burgos fue una de las primeras voces más significadas en defender Andalucía, papel que siguió ejerciendo a lo largo de toda su vida: “Nadie sabía cómo era la bandera de Andalucía, la blanca y verde”. Parte de su obra está dedicada a la reivindicación del ser de los andaluces: su ensayo ‘Andalucía ¿Tercer Mundo?’ fue clave para el resurgir del sentimiento autonómico andaluz. En su novela ‘Las cabañuelas de agosto’ narró el asesinato de Blas Infante, historia que continuó en ‘Las lágrimas de San Pedro’.

No paró ahí, sino que fue también uno de los primeros autores en la reivindicación cultural de la copla andaluza, dedicando en 1980 a Rafael de León la biografía y antología ‘Rafael de León, poemas y canciones’. Es también autor de la letra de muchas canciones como las Habaneras de Cádiz, Habaneras de Sevilla, Va por Ustedes o Lola de España, canciones que han interpretado autores como Rocío Jurado, Mª Dolores Pradera o Carlos Cano.

A la pregunta de Salomón Hachuel sobre la Andalucía del 2020, Antonio Burgos dice que “parte del libro ‘Andalucía, ¿Tercer Mundo?’ sigue en pie” y que, además del centralismo de Madrid “está el de otras regiones de España que se están llevando todas las tajadas”. Asegura que “el andaluz cree en la unidad de España sin dejar de creer en Andalucía”, y que debemos volver a ser lo que fuimos.

La emoción llegó cuando Antonio Burgos aludió a sus padres: “La llamada que más me ha emocionado ha sido la que no he recibido, la de mis padres”

