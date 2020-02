Maribel Lozano, se posiciona en relación a los versos borrados de Miguel Hernández

Ha sido en su visita a Quesada para la ceremonia de entrega de los premios Zabaleta del Año en su XI edición cuando la delegada del Gobierno Andaluz en Jaén, Maribel Lozano ha opinado sobre el borrado de los versos de Miguel Hernández en el memorial del cementerio de la Almudena.

Aun cuando pone por delante que respeta las decisiones de las corporaciones locales y no quiere valorar cuestiones que no son de su competencia, la delegada del Gobierno Andaluz en la Provincia de Jaén, Maribel Lozano si se ha posicionado en este asunto: “Creo que el patrimonio cultural es algo que debería de ser intocable para los políticos”.

Piensa que no se deben llevar al terreno político cuestiones que van más allá de su ámbito, porque como dice “la cultura hay que protegerla siempre”. Y refiriéndose a este caso en concreto “y hay que poner en valor a las figuras de personas que han contribuido a la sociedad”.

Fachada del museo Miguel Hernández -Josefina Manresa / DIEZ TV

Comprende que el alcalde de Quesada, haya cursado la invitación al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida “y estoy segura de que si en alguna ocasión ambos alcaldes tienen la oportunidad de hablar tratarán este tema de la mejor manera”. Aunque declina opinar en algo que considera no es de su competencia. Sobre si Almeida debería o no aceptar la invitación de Vallejo.

De momento el alcalde de Quesada, Manuel Vallejo no ha recibido respuesta aun, sobre la carta que curso al primer edil de Madrid, el pasado jueves 20 de febrero, invitándole a conocer la localidad. “No imaginábamos que esta invitación iba a tener tanta repercusión”, porque como explica “se trata de una invitación afable que no pretende un desagravio hacia nada ni hacia nadie”. Aunque sí responde al interés del primer edil de quesadeño para que su homólogo de Madrid conozca la localidad “nuestro aceite, nuestros paisajes, la Cueva del Agua, la pintura de Rafael Zabaleta y como no los versos de Miguel Hernández que son inofensivos”.

Refiriéndose al museo, que es orgullo de la localidad dijo: “es un edificio para la promoción de la cultura, del arte y de la convivencia de las personas que se nutran de la poesía de Hernández”. Porque como concluye “creo que ese es el camino, la concordia para que avancen y progresen los pueblos”.

Lo que si continúan produciéndose son continuas muestras de adhesión al poeta y su legado, desde muchos ámbitos.