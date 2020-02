Kiko y Jokin

El pasado sábado me contaron en San Sebastián la trayectoria del actual presidente de la Real Sociedad Jokin Aperribay. Cogió el equipo en segunda división y en concurso de acreedores, lo subió a primera , saneò el club, acabó y remodeló el estadio de Anoeta quitando las pistas de atletismo y modernizandolo , incluso con un nombre comercial que les paga 6,5 millones al año . Y el equipo lo tiene ahora en posiciones europeas con posibilidades de luchar incluso por puestos de Champions. Me acordé también ese mismo día de Kiko Catalán tras la victoria del Levante ante el Real Madrid. Los méritos de gestión de Kiko son bastante más conocidos aquí en Valencia que los de Jokin Aperribay.Pensando en estos dos dirigentes Top me gustaría , me encantaría poder disfrutar a diario , de un dirigente o de un accionista mayoritario de esa capacidad de gestión e implicación en el Valencia CF. Lamentablemente no es el caso y cuando en la época moderna , el Valencía los ha tenidido como ArturoTuzón oManuel Llorente , nunca se les dio el reconocimiento que su trayectoria mereció.Así que sufrir ahora a Peter Lim , quizá sea la penitencia.