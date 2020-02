Coronavirus i per si de cas

Sempre passa. Passà amb la grip aviar, la grip A… passà amb altres virus que com ara el coronavirus despertaren la por. Els especialistes, sense llevar importància a la cosa, sí que deixen clar que la grip comuna mata més que el coronavirus. Que amb els actuals números no hi ha raons per parlar de pandèmia… però clar, està el “per si de cas”... i ja està la possible pandèmia dalt la taula. I per completar el panorama arriben les falles a una ciutat com València que de normal està "pleneta" d’italians. Soles dir una cosa: trellat. Ser xinés o italià no és sinònim de res. La paranoia soles du a la por i la por enfosca el trellat.