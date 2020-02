Aurelio Martínez, molesto... con Oltra

Ayer vimos a un presidente del puerto especialmente molesto con muchas de las cosas injustas que, a su juicio, se están diciendo del proyecto de la nueva terminal. Pero también dolido con aquellos que, dijo, quieren que el puerto sea más pequeño.

Porque, y así lo cree Aurelio Martínez, el debate en realidad no gira en torno a la necesidad de una nueva declaración de impacto ambiental. El debate gira en torno a un puerto más grande o más pequeño, a más o menos empleo. Llegó incluso a decir que no podemos consentir que nuestros hijos, la generación más preparada de la historia, se marche fuera de València porque no encuentra trabajo. Una afirmación que escondía un recado dirigido a Mónica Oltra que afirmó, a cuenta de la ampliación, que no se deben "tomar decisiones que pongan en peligro la vida de nuestros hijos".