El portavoz de VOX en Les Corts no conoce el contenido de la proposición de Ley que presenta su grupo

El grupo parlamentario de VOX ha llevado este martes a la Junta de Síndics de Les Corts, una proposición de Ley de Memoria Histórica. Es en la reunión semanal de la Junta de Síndics cuando se conocen los temas que proponen los distintos grupos para ser aceptados, o no, por el resto, para que continúen con su tramitación.

Pero este martes, en la Junta, se ha dado un caso muy peculiar, y es que el síndic, o portavoz del grupo parlamentario de VOX, José María Llanos, no ha sabido explicar ni mínimamente el contenido de esa proposición. Ha afirmado que él no es el diputado de su grupo que la ha presentado, y que, por tanto, no la ha leído. Asegura que el diputado que la presenta, David García, ya la defenderá en el pleno:

Una paradójica situación que el portavoz socialista Manuel Mata ha aclarado, sin necesidad de escuchar las explicaciones de VOX, porque afirma que lo que quiere el grupo ultraderechista es derogar la ley de Memoria Histórica que los grupos del Botànic sacaron adelante en la pasada legislatura: