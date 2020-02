Rafinha: "Me siento líder, es lo que se me ha pedido y me gusta esa responsabilidad"

Rafinha Alcántara vuelve a vivir su mejor momento personal en Vigo y en el Celta. El hijo de Mazingo ha asumido el rol de líder que tanto buscaba Óscar desde su llegada y lo hace sin tapujos y coincidiendo con su mejor momento de forma. No se esconde y reconoce en una entrevista en el canal de La Liga que le gusta esa responsabilidad "ahora tengo ese estatus, me siento así y es lo que se me ha pedido. Aunque por edad sea joven soy uno de los veteranos del equipo. Eso da una responsabilidad que a mí me gusta".

El equipo viene de encadenar tres resultados positivos pero no es suficiente "tenemos grandes jugadores pero tenemos que demostrar más, estando unidos podemos sacar esta situación y creo al 100% que esto va a pasar. Por la calidad que tenemos deberíamos estar más arriba pero el fútbol es así o lo demuestras o no vales. No me gusta poner excusas pero las cosas no están saliendo".

Las cosas han mejorado mucho en el Celta desde la llegada de Óscar García que ha encontrado la tecla y a quien Rafinha le reconoce lo conseguido "ha habido un cambio táctico, de actitud, una idea de juego diferente a la que teníamos hace meses. El míster ha sabido ver nuestras características de cada jugador y hacer con ellas unas formación. Nos ha dado una calidad y una seguridad superior".