En el espacio Misterios Conquenses que coordinan Sheila Gutiérrez y Miguel Linares, y que emitimos los martes en Hoy por Hoy Cuenca, escuchamos esta vez varias psicofonías grabadas en distintos lugares de la provincia y nos hacemos preguntas acerca de esta técnica de grabación del más allá.

Vamos a intentar explicar un fenómeno muy asociado a difuntos, pero que realmente no sabemos qué es. Básicamente, hablamos de una voz que se registra en un soporte, bien sea una grabadora, una videocámara o un móvil, de la que no sabemos su procedencia.

Y cuando decimos que no sabemos dónde se originan es porque no se puede demostrar. Teorías existen varias como la de trascendencia. Hablamos de que al fallecer, nuestra alma abandona el cascarón humano y pasa a otro estado de existencia. Algunos van a ese cielo cristiano, al Valhalla nórdico o los campos elíseos de la mitología griega, cada uno acorde a su creencia.

Pero algunas almas se quedan aquí, bien sea por problemas fisicos, problemas familiares o por apego a su antigua vida y, a veces, se pueden comunicar con nosotros. Siempre teóricamente hablando. Pero esa es una de las muchas teorías como voces de otra dimensión, voces de futuro, voces de seres extraterrestres, voces del pasado o, un fenómeno que le gusta a Sheila que es el de la impregnación.

Este fenómeno es muy curioso. A veces obtenemos voces que parecen interactuar con nosotros, como si nos estuvieran viendo o incluso respondiendo a preguntas concretas. Pero en otras ocasiones, las voces dicen cosas que no están relacionadas con lo que preguntamos o hacemos. Es como si la entidad, fantasma o espíritu estuviera viviendo su vida y captáramos su día a día con nuestros aparatos.

¿Cómo se realiza una sesión psicofonía?

Existen varios tipos. Por nuestra experiencia realizamos varias y siempre grabamos con dos fuentes de audio. Esto es muy útil para poder comparar audios y no confundirnos con falsos positivos. Un ruido grabado en los dos soportes es algo físico que se nos ha escapado, si solo se graba en uno es momento de indagar.

Normalmente realizamos varios tipos de grabaciones. Lo más habitual es grabar, por ejemplo, durante cinco minutos en silencio siempre haciendo al principio una pequeña ficha sonora del lugar, fecha, personas y tiempo. Otra modalidad es lanzar preguntas al aire durante cinco minutos y dejando entre pregunta y pregunta un espacio en blanco de 20 segundos.

Llevamos casi tres años en Cuenca y hemos realizado varias experimentaciones en distintos lugares. Queremos dejar claro que es muy difícil obtener este tipo de incursiones. Son decenas de horas, kilómetros y kilómetros recorridos para, casi siempre, volver a casa con las manos vacías.

Desgraciadamente es así. Pero a veces el fenómeno se deja captar porque es muy esquivo. En el programa hemos escuchado tres audios, tres posibles psicofonías obtenidas por nosotros en nuestras experimentaciones. La primera en la hoz del Huécar de Cuenca, en las ruinas del hocino de Federico Muelas, conquense poeta, periodista, editorialista y guionista cinematográfico perteneciente a la llamada Generación del 36.

Sentamos nuestra base en la pequeña capilla que se encuentra en su interior y experimentamos allí. Hicimos varias pruebas, en silencio, preguntas y algo curioso. Ya que allí vivió Federico, recitamos varios de sus poemas para intentar motivar el fenómeno.

Siempre experimentamos con el máximo respeto e incluso Sheila pide permiso al entrar en estos lugares y nos despedimos al finalizar. No sabemos si algo está allí, por lo que siempre lo hacemos, como he dicho, con el máximo respeto.

La siguiente grabación se hizo un pueblo cercano de Cuenca donde obtuvimos un audio relacionado con lo que estamos hablando. Se escucha como una puerta cerrarse. Era una noche de noviembre, no hacia aire aunque hacía mucho frío. Estábamos en el patio de un edificio de dos plantas y los tres escuchamos el ruido. Incluso no nos ponemos de acuerdo con que ha producido el ruido. Un disparo (no era tiempo de caza, pero no podemos descartar un furtivo) o el ruido de una puerta de un coche (aunque, teóricamente, estábamos solos y no vimos a nadie durante la experimentación). No podemos asegurar que este audio sea producido por algo paranormal, pero desde luego es curioso, que estando solos se escuche ese ruido.

La tercera grabación se hizo en el pueblo abandonado de Villalbilla, donde en su día os contamos la historia de su campana, que se puede encontrar en Villar de Domingo García. Recordemos que es un pueblo muy pequeño, que se dedicaba al cultivo del campo en su mayoría o a la ganadera ovina. Y una curiosidad, solo podían tener una cabra por casa porque se comían los cultivos y así era más facial controlarlas.

Gracias a nuestro amigo Iván Gonzalez pudimos realizar un experimento en dicho pueblo. Nos contó que en la tapia trasera de la iglesia, en un pequeño cementerio que existe allí, su bisabuelo fue fusilado. Y con su permiso y todo el respeto del mundo, fuimos a intentar motivar el fenómeno. Si su alma, energiza o como la queramos llamar sigue allí, ¿Será posible que un descendiente desencadene algún tipo de fenómeno anómalo? Nuestra hipótesis de trabajo es la que te hemos comentado. Cualquier resultado obtenido que no se corresponda con la idea, aunque sea reseñable, seria negativa. En este caso, estábamos seis personas durante el experimento y no obtuvimos ninguna voz anómala ni ninguna respuesta concreta pero a nosotros nos suena como el balido de una cabra, aunque allí no había ningún animal. Recientemente, en la presentación de nuestro libro, pusimos este audio y una chica del público nos comentó que a ella le parecía una paloma. Pero lo curioso es que en el resto de audios que grabamos, que fueron cinco no se escucha este ruido en ningún momento. ¿Casualidad? No lo sabemos, solo mostramos lo obtenido en dicha experimentación.

Como hemos dicho al principio, no sabemos que produce este fenómeno de la psicofonías. Solo sabemos que el fenómeno es real y, a veces, tenemos la suerte de poder captarlo en nuestras experimentaciones.