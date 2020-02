Sole López seguirá guerreando en el Rincón Fertilidad

El Rincón Fertilidad Málaga y la jugadora malagueño Sole López, han llegado a un acuerdo para renovar el contrato durante una temporada más.

“Estoy muy contenta de poder estar aquí otro año más, en el club de mi casa, con mi familia. Aún nos queda mucha temporada, pero con muchas ganas también del proyecto del año que viene y con muchas ganas de seguir un año más en el Rincón Fertilidad Málaga”, indicó la internacional, subcampeona del mundo.

“Una de las cosas es el proyecto pero, sobre todo, en el momento de la renovación, no paraba de pensar qué era lo que más me motivaba, y la respuesta era Diego Carrasco. Esto es su sueño, ha dejado este legado, este club, esta familia, y yo quiero seguir formando parte de ella. Esta temporada está siendo muy dura para todos y debemos apostar un año más por el equipo por él, que luchó mucho por esto. Además, va a ser un proyecto muy bonito, vamos a dar un paso adelante el año que viene, en calidad, en equipo, en patrocinios, con Manolo Rincón junto a nosotros, va a ser un paso adelante enorme y yo no me podía perder esto”, concluyó la extremo malagueña.

El crecimiento de Sole López en las últimas temporadas ha sido exponencial, llegando a ser nombrada la mejor extremo izquierdo de la Liga Guerreras Iberdrola en los dos últimos cursos, siendo una de las máxima goleadoras de la categoría y consiguiendo, desde hace aproximadamente año y medio, asentarse en la Selección Española, acudiendo al Europeo en Francia y obteniendo la medalla de plata en el pasado Mundial disputado en Japón.

Para su entrenador, Suso Gallardo, poder contar con Sole López es un lujo: “Nos aporta mantener una de las mejores jugadoras de la liga Guerreras Iberdrola y un icono para nuestro club. Es un referente para nosotros, una jugadora que es un ejemplo para la base en todos los sentidos, de entrega, de amor al balonmano, de trabajo, de humildad, de constancia. Y, en lo personal, es un apoyo fundamental para mí tanto dentro como fuera de la pista”.

Por su parte, el nuevo vicepresidente del equipo Manolo Rincón también valora de forma muy positiva la continuidad de Sole López. “Una jugadora como ella, que juega en la selección y que es malagueña, es necesario que esté en el Rincón Fertilidad Málaga y estoy seguro de que es capaz de hacer aún mejores cosas, Sole no tiene techo”.