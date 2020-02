Nacho Pedraza: "Nos hemos ganado poder mirar hacia arriba"

Incluso los partidos espesos este equipo los consigue sacar adelante.

La verdad es que para nosotros era una final de las nueve que nos quedan. No hicimos un partido tan brillante o al nivel que lo veníamos haciendo, pero estos puntos son los que al final de temporada te acuerdas de ellos. Son tres puntos más que nos ayudan a seguir ahí arriba y a seguir soñando con el playoff.

Un rival este Bisontes Castellón que para nada hace gala del puesto que ocupa ahora mismo en la general.

Pues la verdad es que no. Lo hemos estado comentando en la ducha con los compañeros al final del encuentro. Son un buen equipo que tienen gente que quiere jugar la pelota, que tiene calidad, cuenta con chavales rápidos de buen uno para uno y la verdad es que me sorprende verles en la clasificación donde están. Yo en el partido de ida no estuve, pero viéndolos este sábado la verdad es que me han sorprendido.

Protagonista en este partido anotando el gol de la victoria y esta vez la especialidad de la casa se atragantó…

Llevaba una muy buena racha en los dobles y tenía mucha confianza, pero ya habéis visto que también se fallan. Intento tener la mayor efectividad posible y esta vez no pudo ser. Luego vino la recompensa al trabajo y conseguimos ese gol que nos dio los tres puntos.

Alcanzamos los 40 puntos y el equipo que ya se gana el derecho de soñar, de aquí al final, con mirar hacia arriba.

La verdad que sí, nos lo hemos ganado por méritos propios eso de poder mirar hacia arriba. Venimos trabajando muy bien, tenemos mucha solidez, competimos muy bien tanto en casa como fuera y creo que el equipo se lo está ganando a pulso. Es momento de ponernos otras metas y mirar hacia arriba. Ahora nos quedan ocho finales para intentar estar ahí.

El próximo encuentro es uno de esos partidos que os gustan a los futbolistas visitando la cancha del segundo de la general.

Sí. Nos medimos a un rival que tiene una muy buena plantilla y grandes jugadores. Son gente que la conocemos bien, muchos de ellos de la zona de Madrid. Será un partido muy bonito de jugar, seguramente que muy competido y vamos allí con la ilusión, las ganas y la garantía de que lo vamos a hacer bien y que vamos a intentar traernos los tres puntos.