El TSJC rebutja investigar la querella del PP contra Torra per usurpació

En un acte, la sala civil i penal del TSJC resol, d'acord amb el criteri de la Fiscalia, no admetre a tràmit la querella que el PP va presentar contra Torra, en què l'acusava de mantenir-se en el càrrec malgrat que el Parlament li havia retirat l'acta de diputat arran de la seva condemna a inhabilitació, encara no ferma.