IU propone más concejales liberados

IU apuesta por aumentar el número de concejales liberados en el Ayuntamiento de Aranda. Esta formación política ha dado a conocer su opinión sobre el borrador de presupuestos del equipo de gobierno, que contempla una subida de las retribuciones no salariales de los ediles, una medida que entiende que no es lo que necesita el Consistorio para mejorar la gestión municipal. En cambio, considera que si en lugar ser la alcaldesa la única munícipe en plantilla, pudiera compartir el trabajo con uno o dos concejales más, es posible que no se quedaran en el cajón muchas propuestas que se aprueban en pleno y no llegan a materializarse, ni se perdiera tanto dinero porque nadie se haga responsable de ciertos trámites o pudiera aumentarse la presión sobre otras administraciones mayores para exigir las infraestructuras que faltan. “Hay muchas cosas que en estos momentos están ocurriendo, desde nuestro punto de vista, por falta de dedicación y de tiempo al Ayuntamiento: estamos viendo cómo hay cantidades pendientes que quedan en los cajones olvidados por la falta de seguimiento y cantidad de propuestas que se aprueban en los plenos por parte de la oposición y no se cumplen, unas por falta de voluntad política y otras porque no se disponga de tiempo y, por otro lado, hay que moverse en todas las administraciones para ir a reclamar lo que venimos demandado, como la A-11, el hospital o el ferrocarril”, explica Máximo Pastor, que señala también que no hay que esperar a que las empresas vengan hasta las Aranda, sino salir fuera a buscar la inversión y atraer empresas”.

En este aspecto, Pastor entiende que la propuesta debería ser de consenso para evitar que nadie pueda utilizarla en su beneficio político. Por lo demás, IU califica de “continuista” este borrador de presupuestos y advierte del riesgo que supone el aumento del gasto corriente, que cifra en el 5’3%, frente al 0’4% de aumento de previsiones de ingresos, lo que va en detrimento de la capacidad inversora, que es de 1.800.000 euros, frente a los 3.150.000 del ejercicio anterior. Considera preocupante esta trayectoria, entendiendo que puede llegar un momento en que el Consistorio no pueda invertir nada si no es recurriendo a los bancos.

Un año más, esta formación política critica el abuso de partidas de gastos diversos sin especificar, una praxis habitual ante la falta de un proyecto que marque previsiones concretas.

Propuestas animalistas, sociales y medioambientales

IU echa en falta algunas cuestiones de carácter social. Para fomentar el uso del transporte público, plantea crear un bono anual de diez euros del autobús urbano, entendiendo que se conseguiría al mismo tiempo aumentar la recaudación por este servicio. También habla de la necesidad de invertir en campañas de captura, esterilización y suelta de gatos callejeros y en campañas para fomentar la adopción y sacrificio cero de perros abandonados. En este aspecto, Jonathan Gete, su concejal, lamenta que el Ayuntamiento lleve más de medio año sin servicio de recogida de animales. “Esto es un tema muy sangrante y sabemos que la ciudadanía ya se está organizando para dar una respuesta, puesto que llevamos desde julio sin servicio de recogida de animales abandonados, lo que está provocando que las asociaciones están saturadas con tanto trabajo que tienen gracias a que el Ayuntamiento no ha hecho su trabajo y ha sacado los pliegos a tiempo y creemos que se podía haber buscado una solución si desde el área de Medio ambiente se tuviera algún tipo de interés en sacar adelante esta área, que ha estado abandonada durante 8 años y parece que sigue estando abandonado con este nuevo gobierno formado tras las últimas elecciones”, critica Gete.

En cuestión de medio ambiente se centran varias de las propuestas de IU para mejorar el borrador de presupuestos, proponiendo invertir en mejoras en los parques y riberas urbanas o en sustituir buena parte de los plataneros por otras especies arbóreas diversas. También echa de menos partidas para mantenimiento y mejora de las pistas deportivas de los barrios, una línea de ayudas para fomentar el alquiler de vivienda, otra para mejorar la accesibilidad de los comercios o para charlas educativas sobre Igualdad, entre otras.