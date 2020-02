La declaración por el Día de la Mujer enfrenta a la corporación en el Ayuntamiento de Oviedo

En el Ayuntamiento de Oviedo, nuevo enfrentamiento entre los grupos de derechas en el gobierno, PP y Ciudadanos, y los grupos de las izquierdas en la oposición. En esta ocasión el motivo no es otro que la celebración del 8M, el Día de la Mujer, y la falta de acuerdo para sacar adelante una declaración institucional. PSOE y Somos denuncian la política de “ordeno y mando” del bipartito de gobierno, que dicen quiere imponer un texto demasiado neutro, poco comprometido con la igualdad, y sin referencias a asuntos tan importantes como los asesinatos machistas.

Según la concejala socialista, Marisa Ponga, el texto propuesto de forma conjunta por PSOE y Somos, "no distaba mucho de la declaración del 8M del año pasado, que salió adelante por unanimidad, es decir, contando con el apoyo del PP y Ciudadanos". Por ello, no entienden, ha señalado, que ahora estas fuerzas en el gobierno se nieguen a ni siquiera hablar del asunto para intentar consensuar una declaración institucional del Día de la Mujer. Además, dice Marisa Ponga que la concejala delegada de Políticas Sociales, Leticia González, no solo se niega a dialogar con la oposición sino que hace lo mismo con los colectivos feministas que preparan el 8M en Asturias, cuyos actos se concentrarán este año en Oviedo. Y se dirige a la edil popular para decirle "que no tenga miedo, que no muerden, no mordemos".

Para PSOE y Somos la declaración institucional que pretende imponer el gobierno de PP y Ciudadanos no solo es "neutra", pretensión expresada por el propio equipo de gobierno que ya les dijo que querían un texto con un marcado carácter neutral, sino que "es un texto generalista y plano"; no baja al terreno municipal, no habla de políticas de igualdad, y "ni siquierea menciona los asesinatos machistas", algo que según la portavoz de Somos, Ana Taboada, no debería olvidarse el Día de la Mujer.

Mientras las concejalas de PSOE y Somos realizaban estas declaraciones el gobierno enviaba un comunicado a los medios denunciando la "instrumentalización política" que consideran que la izquierda realiza del 8 de Marzo. La concejala del PP, Leticia González, asegura que el gobierno mantendrá su propuesta porque "el documento presentado por la izquierda es partidista y sectario".