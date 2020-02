Ponferrada da forma a una "Universidad feminista" para educar en igualdad

El ayuntamiento de Ponferrada ha dado forma a un programa que bajo el nombre de "Universidad feminista" pretende convertir a la capital del Bierzo en la "punta de lanza de la educación para combatir la desigualdad". Así lo ha anunciado la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento, Lorena González, quien explicó que el formato universitario es el más adecuado para demostrar que "la formación y la pedagogía deben ser las herramientas para combatir el machismo" y quien agradeció la colaboración que ha encontrado desde el Observatorio de la Mujer, sindicatos , juzgados y fuerzas del orden,

Dar a conocer los objetivos del movimiento feminista es uno de los principios de esta primera edición que nace con la idea de tener continuidad de cara a los próximos años porque el fin de este programa no es otro que demostrar que la educación puede hacer frente al machismo. "Hay que conseguir atacar la raíz del problema y las consecuencias del machismo, las violencias que generan las desigualdades. Porque el feminismo no es lo opuesto al machismo sino lo que se opone al machismo", añadió Lorena quien propone "responder a la realidad no deseable de las víctimas armando a la población con conocimiento".

Ponencias

La primera edición contará con tres ponencias al mes en la casa de la Cultura de Ponferrada. Intervinientes de la talla de la exsecretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, la politóloga y activista Diana Brusselham o el filósofo Raúl Rojas, además de representantes del Programa Amanecer, dedicado a temas relacionados con la prostitución, o las periodistas Olga Rodríguez y Cristina Fallarás, formarán parte del cartel cerrado por la concejalía.

El cierre dejará protagonismo al debate con una mesa redonda con miembros del Juzgado de Violencia de Género, la Policía Nacional, la Policía Municipal y la Guardia Civil, así como una ponencia con representantes de los sindicatos sobre el acoso sexual en el trabajo.

De forma paralela, se han organizado otras actividades culturales como exposiciones, teatro y un recital de poesía.

El contenido de este programa también se llevará a espacios públicos. El 18 de junio Pamela Palenciano ofrecerá un monólogo en la plaza del Ayuntamiento con el que ha conseguido elevar a clave de humor su propia experiencia con la violencia de género. Además, en la sala Río Selmo se escenificará la obra de teatro “Sex Toy”el día 17 de abril a las ocho de la tarde.

Todas las actividades serán gratuitas hasta completar el aforo de los distintos escenarios, sólo será necesario coger invitación en el hall del ayuntamiento para la obra de teatro del día 17 de abril.