Alberto Moreno: "Lo he pasado mal por las lesiones, nunca había tenido tantas"

El jugador del Villarreal Alberto Moreno se mostró este miércoles satisfecho de volver a jugar con su equipo tras varias semanas de baja después de que las lesiones no se lo hayan permitido por ahora, lo que le ha llevado a pasarlo "bastante mal" al no haber estado nunca en su carrera tanto tiempo de baja.

Moreno jugó los noventa minutos ante el Atlético de Madrid el domingo pasado tras haberse perdido cinco partidos seguidos debido a una lesión muscular, dolencia que le ha alejado de los terrenos de juego en dieciséis ocasiones más durante esta temporada.



El defensa lamentó ante los medios la larga duración de sus lesiones ya que recordó que solo había tenido hasta la fecha lesiones "de días" y nada que ver con las que ha sufrido en el Villarreal, si bien destacó la ayuda del personal del Villarreal, de los que dijo que le han "ayudado mucho y le han quitado hierro al tema".



"Vine para poder recuperar mi nivel y las lesiones no me lo han permitido", aseguró Moreno, que espera no recaer para así poder "coger minutos y ritmo de juego" en lo que resta de temporada. "Las expectativas eran altas y no he podido ayudar y estar con el equipo", agregó el jugador andaluz.



Sobre la lucha por entrar en Liga de Campeones, Moreno explicó que no hace cuentas y que "todos los equipos están pinchando", por lo que el Villarreal, séptimo clasificado, sigue en la pugna por estas posiciones pues insistió en que "aún queda mucha liga y con tres victorias te metes ahí arriba".



El equipo de Javi Calleja visita a un Athletic Club en mala racha el próximo domingo, aunque el zaguero no resta dificultad al partido pues el cuadro vasco. "Tiene muy buenos jugadores que juegan bien la pelota" dijo el zaguero, que además indicó que en San Mamés se hace fuerte ya que "aprietan mucho y es un campo muy complicado".



Respecto a la posibilidad de que el Athletic Club reserve jugadores con la mirada puesta en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Granada de la próxima semana, Alberto Moreno dijo que es una posibilidad lógica que en su caso también contemplaría dada la importancia de este partido para el club vizcaíno.