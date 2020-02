El viernes de la semana pasada la Junta de Andalucía me entregó, junto a otros premiados en diferentes categorías, la Bandera de Andalucía al Deporte, un reconocimiento del que me siento muy honrado. Además me designaron para dar el discurso en nombre del resto de galardonados, y en él quisé destacar el valor del esfuerzo y el saber sobreponerse a las dificultades.

Contra insulsos programas televisivos que nos bombardean ensalzando a gente vulgar y mediocre, el ejemplo que da a la sociedad personas y entidades como el resto de premiados es más valioso aun, defendiendo con la cabeza alta unos valores y una manera de trabajar basada en la constancia. Muchos además lo hacen traspasando fronteras y gritándole al resto de España y al mundo que en Córdoba y Andalucía hay talento, compromiso y lucha a rabiar, reventando manidos estereotipos y dejando claro que esto no ha hecho más que empezar y que tanto Córdoba como Andalucía tienen que dar mucho que hablar todavía.