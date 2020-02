A pesar del arreón del Deportivo y de las siete victorias seguidas y un empate, el conjunto blanquiazul vuelve a estar en problemas. O quizás nunca dejó de estar en líos. A dos de la zona de descenso a Segunda B, el duelo ante el Lugo del domingo en el campo municipal de Riazor se antoja fundamental para alejarse del pozo y lograr el golaverage. "No es fácil estar ocho semanas sin perder y verse tan cerca del descenso. Es difícil", asegura el delantero blanquiazul Sabin Merino.

Es un partido imprescindible en las cuentas por la tranquilidad para el conjunto coruñés. "Nos puede ayudar a poder lograr lo antes posible los cincuenta puntos", asegura el ariete del equipo herculino. En la situación actual, también recomienda el futbolista vasco "cautela" a la hora de analizar las opciones de descenso o de luchar por el play off de ascenso a la máxima categoría. El fútbol está rodeado de euforia y de depresiones. Merino pide optar por el camino del medio para evitar una cosa y la contraria.

Derbi duro ante el Lugo

Para el jugador del Depor, "el Lugo es un equipo muy difícil con buenos jugadores y que vienen en una racha positiva". "Va a ser un partido duro y no va a ser fácil", augura. Nunca ganó el Dépor al conjunto lucense en fútbol profesional. No son demasiados los enfrentamientos entre ambos, pero el equipo vecino se le resiste inevitablemente a los herculinos siempre que se han cruzado en el camino. "Duro va a ser, haya goles o no. Tenemos que tener claro que si no encajas, al menos tienes un punto asegurado", avanza.

Sobre la trascendencia del duelo de este domingo, Merino entiende "que todos los partidos se han jugado como finales". "Necesitamos victorias para el objetivo y hasta los cincuenta puntos no hay nada cerrado", concluye.

Por último, Sabin Merino defiende la manera de defender el balón parado del Dépor a pesar se los últimos goles recibidos en este tipo de jugadas. "Toda manera de defender tiene sus lados positivos y sus riesgos. Pero hay que recordar que lo hemos estado haciendo bien y ha funcionado, pero llevamos cuatro goles a balón parado seguidos y es normal que se hable de ello", explica el delantero del Deportivo, una de las sensaciones siempre que ha vestido la camiseta blanquiazul.