Se agotan las mascarillas en las farmacias de A Coruña por temor al coronavirus

Las farmacias de A Coruña se suman al desabastecimiento de mascarillas por la alarma desatada en torno al coronavirus. No hay ni una sola mascarilla desde hace varios días y en algún caso desde hace un mes. Y por ese camino van los desinfectantes de manos, también agotados.

"Nuestros clientes y gente no habitual andan buscando por todas las farmacias y no disponemos de ellas; llevamos toda la mañana diciéndole a la gente que no hay", señala la responsable de una farmacia de A Coruña. Apunta además que el antiséptico de manos también ha disparado su demanda: "Nos lo están quitando de las manos":

Los farmacéuticos inciden en que las mascarillas sólo sirven para personas enfermas frente al lavado de manos que no sólo debe ser un hábito frecuente por parte de todos sino que su eficacia para evitar el contagio es mucho mayor.