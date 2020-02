Se retoma en Londres el juicio por las indemnizaciones del Prestige

En Londres se ha retomado esta semana el último juicio del Prestige, el que tiene que establecer si la aseguradora del buque hundido frente a las costas gallegas tiene obligación de pagar las indemnizaciones. 855 millones de euros reclama el gobierno de España, que quedan lejos de los 4.000 millones de euros establecidos por la Audiencia Provincial de A Corua en su sentencia. El portavoz de la Asociación Arco Iris, única entidad no estatal que llega hasta final de este proceso, considera que el juicio está perdido.

"Gañar un pleito contra unha compañía inglesa en territorio británico a piques de rematar o período prescriptorio do Brexit, pois vai supoñer que a desconexión xudicial con Europa é absoluta, co cal, calqueira sentencia imposta nun xulgado europeo vai ser inválida no territorio inglés", señala Pachi Lueiro.

El argumento central de la aseguradora londinense es que la armadora y propietaria del Prestige no pagó las pólizas del seguro y, por lo tanto, no están obligados a efectuar ningún pago.