Compromís més Gandia unida pide a Renfe que elimine las barreras arquitectónicas de las estaciones

El grupo municipal de Compromís més Gandia unida presenta en el pleno municipal, del jueves 27 de febrero, una declaración institucional, con una larga lista de reivindicaciones para que RENFE destine más inversiones y mejoras al servicio de cercanías de Valencia.

En esta declaración, y entre otras muchas peticiones, la coalición gandiense exige al Gobierno central que destine más partidas presupuestarias a mejorar en todos los sentidos el servicio de cercanías con Valencia. Estas inversiones además deben de repercutir en más dotaciones para personal, infraestructuras y el mantenimiento de las mismas.

En la declaración, también la coalición recoge así mimo una petición para que RENFE elimine las barreras arquitectónicas de las estaciones para facilitar el servicio a las personas con movilidad recudida, tal como destaca el portavoz de Compromís més Gandia unida, Josep Alandete.

La lista de reivindicaciones

En un comunicado han expresado hasta nueve peticiones para la mejora del servicio que ahora reproducimos:

Primer-. El Govern central ha de dotar unes partides pressupostàries suficients per a recuperar les inversions que s'han escatimat durant anys i, alhora, controlar que aquestes s'executen per tal de millorar el servei de Rodalia València de RENFE/Adif.

Segon-. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (antic Ministeri de Foment) ha de prioritzar la inversió en la millora de les línies de Rodalia Renfe per a destinar recursos de personal, infraestructures i manteniment (electrificació de totes les línies en tots els trajectes, prolongar les línies per a connectar ciutats/zones amb alta densitat de població).

Tercer-. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha de procedir a una reducció general en els preus de tots els títols de transport; que l'abonament de 10 viatges tinga una vigència anual en lloc de mensual i que s'oferisquen altres modalitats de bitllets destinats a les persones que fan ús del transport ferroviari en els seus desplaçaments als llocs de treball o estudi.

Quart-. Ell Govern central ha de mantindre oberts els torns de validació de bitllets en "hores punta" per tal d'evitar l'acumulació de gent a l'estació (Estació Nord principalment), per tal que la circulació de viatgeres es produïsca de manera més àgil i segura.

Quint-. El Govern central ha de procedir a l'eliminació de barreres arquitectòniques tant a les estacions com en el material rodant, facilitant així l'ús d'aquest servei per part de les persones amb mobilitat reduïda.

Sext-. El Govern central ha d'establir un únic canal centralitzat i coordinat d'informació a l'usuari de Renfe/Adif, de manera que es puguen conéixer les incidències del servei de forma més eficient i poder rebre per part del servei de manera regular de les incidències que puguen alterar l'horari establert, tant per megafonia de l'estació com per megafonia del mateix tren, panells informatius i xarxes socials.

Sèptim-. El Govern central ha de portar a terme una correcta coordinació entre les entitats Renfe i Adif per al compliment dels horaris i per poder informar puntualment de les incidències que s'ocasionen i puguen provocar l'incompliment d'aquests.

Octau-. El Govern central ha d'instal·lar un canal oficial online unificat de suggeriments/reclamacions de Renfe/Adif.

Nové-. El Govern central ha de garantir un bon servei de transport ferroviari de rodalia per tal d'ajudar a respectar el medi ambient i a contribuir al benestar de les persones.