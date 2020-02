El Consell reconoce que aún no podrá sancionar a los taxistas que incumplan la nueva normativa

La Federación Insular del Taxi sigue poniendo en duda la eficacia de alguna de las medidas que se incluyen en la orden de carga y descarga que han pactado el Consell de Ibiza y los ayuntamientos. Pero además, alertan de la falta de un régimen sancionador de cara a esta temporada.

Tras la reunión que mantuvieron ayer patronales del sector con el gobierno insular, las dos partes se han emplazado a un nuevo encuentro, una vez que se hagan pequeñas correcciones en este documento, aunque el director insular de Transporte, Roberto Algaba, ha descartado "modificación sustancial alguna".

Pero el presidente de la patronal, Alejandro Cardell, pone el acento en otra cuestión que no es menor. La falta de un reglamento que estipule las sanciones y la cuantía de las multas que se aplicarían a los que incumplan la normativa este verano. Cardell destaca que esto "es algo que venimos reclamando todos desde hace tiempo". Apunta a que "tenemos que tener claro que estamos en una fase inicial sin una regulación específica para actuar contra los conductores que realicen algún tipo de ilegalidad". Es más, dice que esto va para largo y se tardará en torno a los dos años en contar con esta norma jurídica. Desde el gobierno insular estiman también que harán falta un par de año para tener listo este reglamento.

Cardell insiste en que el porcentaje de guardias del 15% en cada municipio creará "complicaciones" que no se han previsto. Afirma que esta forma de legislar "no tiene en cuenta las funciones que puede realizar el GPS". Dice que este dispositivo se basta para controlar los servicios que no se cubren y enviar en cuestión de segundos otro vehículo a la zona "con lo que no es necesaria guardia alguna".

En cualquier caso, desde la patronal esperan ahora la próxima cita por si se han tenido en cuenta algunas de las propuestas que plantearon en la reunión de este martes.

Requerimiento de Vila

Sobre el requerimiento del Ayuntamiento de Ibiza para que se cumplan la ordenanza municipal sobre el servicio de GPS, Cardell afirma que "está en manos de los servicios jurídicos y en función de sus conclusiones actuaremos".