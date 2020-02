Adelante Jaén apoyará la huelga educativa del 4 de marzo

El grupo municipal en el Ayuntamiento de Jaén de Adelante presentará este jueves en el Pleno la moción con la que pretenden que se invierta en el adecuado mantenimiento y reforma de centros educativos públicos en la capital y que no se destinen suelos de titularidad municipal a la construcción de centros privados.

Según ha destacado la portavoz de la coalición de izquierdas, Lucía Real, la Constitución "reconoce el derecho a la educación y también a la creación de centros docentes pero la libertad de elección de centros no lo es". Según Real, las clases más acomodadas "pretenden alejarse del alumnado inmigrante o de clases más bajas" con la libre elección de centros, algo que promueve el decreto aprobado este año y que, asegura, "no ha contado con el consenso de la comunidad educativa". Por ello, pide que desde el Ayuntamiento se inste a la Junta de Andalucía a que no se llegue a poner en funcionamiento.

A la sesión también se llevará el reconocimiento extrajudicial de crédito para el sistema tranviario, la subida de tasas para matrimonios civiles, la declaración de la caducidad de la zona azul y la realización de una nueva licitación así como la subida del precio del aparcamiento de la Plaza de la Constitución en un 4,5%.