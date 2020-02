La casa de Lola Flores

Qué vergüenza…luego sacamos pecho y decimos que somos los mejores…venga ya hombre, y tenemos en la calle Sol la casa en la que nació la universal Faraona hecha unos zorros…con una fachada asquerosa, cateta, que se cae a pedazos, con banderas rotas y deshilachadas por el paso del tiempo y la acción de los elementos…un auténtico despropósito. Qué lástima que tengamos que ver eso cada vez que pasamos por allí. Qué vergüenza más absoluta contemplar ese abandono, esa desidia, ese olvido del hogar donde nació alguien que dio la vuelta al mundo, artista singular e irrepetible para la que todos los calificativos son pocos. Pero así es Jerez. Sí, así es Jerez, y no me vengan ahora con historias para no dormir, que ver ese abandono sí que quita el sueño. Luego iremos por ahí roneando de Lola Flores, venderemos un Jerez de humo y de casas abandonadas, un Jerez de solares y ratas, de suciedad y de apatía. Hoy que es Miércoles de Ceniza, sí que puede decirse que es una penitencia contemplar la ruina de la casa en la que nació Lola Flores.