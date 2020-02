"El punto sabe a oro"

Gran punto el conseguido el Xerez CD ante el Ciudad de Lucena que le puede dar mucho oxígeno al equipo que entrena Juan Carlos Gómez si gana en casa este domingo.

Y es que a pesar de las bajas importantes con las que llegaba al partido, los azulinos hicieron un partido muy serio ante uno de los mejores equipos de la categoría, que es verdad, no atraviesan su mejor momento.

El técnico del Xerez CD destaca al término del partido el gran trabajo de sus jugadores, “hemos hecho un partido muy completo, tanto en defensa como en ataque, en la primera parte nos han llegado poquito, hemos estado muy bien plantados en el campo, la pena es que al final nos marcan el empate con un gol que posiblemente hay sido en fuera de juego. En la segunda parte nos hemos vaciado, hemos creído que se podía y hemos remontado ante un equipo claramente de los favoritos”.

Gómez tiene claro que este punto “sabe a oro, porque aquí pocos puntúan” y añade que su equipo “supo anular a todos sus hombres fuertes, les hemos obligado a jugar por fuera y no hemos pasado verdaderos apuros. El Ciudad de Lucena tiene un gran equipo y nosotros lo hemos anulado”.

Preguntado si el resultado le había parecido justo mantuvo que “es el que hay, hemos hecho mérito para ganar, quizás con el balón no hemos estado muy bien, pero hemos hecho un partido muy serio, ellos no han tenido un buen día porque no le hemos dejado”.