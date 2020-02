El Ayuntamiento de Pollença pide disculpas por el baile erótico de Carnaval

El Ayuntamiento de Pollença ha pedido disculpas por el espectáculo musical de Carnaval, que incluyó una muestra de baile erótico por parte de la empresa que se encaragaba de la animación. El pasado 21 de febrero se celebró en una carpa muncipal una fiesta para la que se contrató a dos dj's y a una empresa que ofrecía animación entre el público. Sobre la una y media de la madrugada, una de las bailarinas realizó un espectáculo de baile erótico con una silla subida al escenario.

Una actuación que ha encendido las críticas del resto de formaciones del Consistorio al considerar que denigra a la mujer y no favorece la igualdad.El concejal de Fiestas de Pollença, Andrés Nevado, afirma que la empresa ya había animado el Carnaval el año pasado y no habían tenido problemas. El baile de la discordia se produjo sobre la una y media de la madrugada cuando él ya se había retirado y se enteró días después. Por eso, pide disculpas a quienes se hayan podido sentir ofendidos o humillados por los hechos.

Nevado insiste en que el Ayuntamiento siempre ha trabajado en pos de la igualdad entre hombres y mujeres y espera que este tipo de errores no se vuelvan a repetir. "Queremos pedir disculpas públicamente y lamentamos enormemente este suceso, esto no es un paso atrás sino un fallo desafortunado del cual tomaremos nota y aprenderemos siempre para avanzar en una igualdad integral y efectiva de la mujer" señala. El concejal afirma que a la hora en la que se produjo el baile no había menores en la carpa.