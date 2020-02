Villegas, sobre el uso de mascarillas: "Agotarlas es un error, sólo las han de usar los que tienen síntomas"

No hay casos de coronavirus en la Región, y los ya registrados en el conjunto del país son importados de Italia. Eso no quita, dice Manuel Villlegas, que no podamos pasar a otra fase superior en la que haya contagios diseminados, como ocurre en Italia, para la que "estamos preparados". Llamamiento de Villegas a la tranquilidad y la calma, ya que el miedo es el peor enemigo.

También llamamiento a la tranquilidad del presidente del Colegio de Médicos, Francisco Miralles, quien pide confianza en el sistema sanitario y que se sigan las recomendaciones sanitarias, si es que llega la epidemia a España. El virus, dice, es fácil de contagiar aunque la letalidad es muy baja.

En cuanto al desabastecimiento de las mascarillas por la alarma social que genera el virus COVID-19, dice el consejero que no está justificado su uso si no se tienen síntomas, y considera un error agotar estos protectores en perjuicio de quien sí los pueda necesitar

Jaime Pérez, médico especialista en Medicina Preventiva de la dirección general de Salud Pública, ha contado en Hoy por hoy que lo que se conoce hasta ahora de este virus Covid-19 es que practicamente no tiene incidencia en niños, y sí más en mayores con patologías crónicas o problemas respiratorios.

Se asemeja, dice, a una gripe grave, aunque asegura que es de escasa mortalidad, y sobre el uso indiscriminado de mascarillas que ha llevado a su desabastecimiento, cree que sólo la han de usar los que tienen síntomas o están enfermos, a fin de proteger así al resto de la población, y no al revés.

Es más efectivo el lavado de manos o mantener una distancia superior a un metro con quienes presentan síntomas.